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  3. Çanakkale'de kaçak üretilen 1350 cerrahi maskeye el konuldu

Çanakkale'de kaçak üretilen 1350 cerrahi maskeye el konuldu

Çanakkale'de kaçak üretilen 1350 cerrahi maskeye el konuldu

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip satışa hazırlanmış 1350 cerrahi maske ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında Bayramiç ilçesinde şüpheli E.T'nin stokçuluk ve fırsatçılık yaparak haksız rekabet ve fahiş fiyatla maske satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü kara yolunda gerçekleştirilen operasyonda durdurulan şüpheli E.T'ye ait araçta 27 kutu içinde, satışa hazır hale getirilmiş 1350 cerrahi maske ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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