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01 Aralık 2020 Salı 00:01 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
AA

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, diğer seferlerde bir aksama bulunmadığı kaydedildi.

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