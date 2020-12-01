01 Aralık 2020 Salı 00:01 | Son Güncelleme:
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
AA
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
AA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, diğer seferlerde bir aksama bulunmadığı kaydedildi.