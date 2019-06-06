Çanakkale'de botla denize açılan 2 kişi bulundu

Çanakkale'den Bozcaada'ya botla giden iki kişi dönüş yolunda kayboldu. İhbarı alan sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Kaybolan kişilerden birinin, serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde ise kayıp iki kişiden müjdeli haber geldi. Göçen ve Çağatay, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu...

Serbest dalış şampiyonu, 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen iddiaya göre botla açılarak bir arkadaşıyla Bozcaada'ya gitti.

Göçen ve arkadaşı 21.00 sularında Bozcaada'dan dönüş yolu için harekete geçti. Bozcaada'dan hareket ettikten sonra bir daha haber alınamayınca sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verildi. Kayıp ihbarını alan sahil güvenlik ve deniz polisleri harekete geçti.

HER İKİSİ DE BULUNDU

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açıldıktan sonra kaybolan Sahil Güvenlik eski çalışanı Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Göçen ve Çağatay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çanakkale'ye getirilmek üzere yola çıkarıldı.