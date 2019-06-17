Çanakkale son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Çanakkale Misvak-Ayvacık mevkiinde yerin 13.1 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.1 olarak belirlenen depremden sonra depremi hisseden Çanakkale halkı sosyal medyadan "Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de depremi hisseden var mı? diye soruların cevaplarını arama başladı. İşte son dakika çanakkale depremine ilişkin detaylar...