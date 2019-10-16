Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

Gemilerden birinin askeri römorkör ile çekildiği gözlendi. Marmara Denizi´nden bugün saat 12.00 sıralarında peş peşe Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 837 borda numaralı `Kinel´ adlı savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı ile `Kilitbahir Kalesi´ önünden geçen savaş gemileri Akdeniz´e inmek üzere Ege Denizi´ne doğru yol aldı. Boğazdan geçen savaş gemilerinden birinin askeri römorkör ile çekilmesi dikkat çekti. Rus savaş gemileri ile askeri römorköre boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

DHA