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  3. Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 2 savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

 Gemilerden birinin askeri römorkör ile çekildiği gözlendi. Marmara Denizi´nden bugün saat 12.00 sıralarında peş peşe Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 837 borda numaralı `Kinel´ adlı savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı ile `Kilitbahir Kalesi´ önünden geçen savaş gemileri Akdeniz´e inmek üzere Ege Denizi´ne doğru yol aldı. Boğazdan geçen savaş gemilerinden birinin askeri römorkör ile çekilmesi dikkat çekti. Rus savaş gemileri ile askeri römorköre boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

DHA

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