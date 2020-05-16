Çanakkale 1915 Köprüsü'nde tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğu yerleştirme töreninin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu işlemde dört kulenin de tüm blokları tamamlanıyor ve köprünün inşaasındaki önemli bir aşama artık geride bırakılıyor.

Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalrında emeği geçen bakanlarımızı, mühendisimizden işçisini herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım Beyi, Cahit Turhan Beyi bu konudaki emekleri sebebiyle kutluyorum.

Bilindiği gibi bu köprü Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağımızın en kritik geçiş noktasıdır. Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklı 2023 hedeflerinin ifadesidir. Rastgele bu konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında dünyanın en uzunu ünvanına sahip bu köprü asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak boğazı süsleyecektir.

Feribotla 1.5 saat süren boğaz uzunluğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak, her vatandaşımızın bu eseri bize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazanları rahmetle yaad edeceğine inanıyorum. Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufuda ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısı bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin temel şartıdır. Bu anlayışla gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık.

Otoyol uzunluğunda 3 bin 100 kilometreye ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1213 kilometreye ulaştık.

Havayolu ulaşımını herkesin ulaşabileceği seviyeye getirdik. Bu seviyeye getirirken de hedefimiz "Havayolu, halkın yolu" oldu. 30 yeni havalimanı yaparak ülkemizin 4 bir yanında 56 havalimanını milletimizin hizmetine sunduk. İnşaası devam eden pek çok karayolu, demir yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlarda tamamlandığında Türkiye, kendi hedeflerini karşılamanın ötesinde ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'den yola çıkan bir yük treninin boğazı aşıp Marmara'ya gitmesi bu stratejik konumun örneklerinden biridir. Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki bu güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacaktır.

Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır, büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce ghastane inşaa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısı 1 milyonun üzerine çıkarttık. Dünyada eşi benzeri olmayan genel sağlık sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Biz tüm bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesme gayreti içindeydi.

Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz.

Son olarak İkitelli'de ilk bölümünü daha önce açtığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci kısmını 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Sayın Abe ile video konferans vasıtasıyla birlikte hizmete sunacağız.

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılayabilecek, daha sonrada daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor.

Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe'deki hastanelerimize israf diyebilecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Programına saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olduğu HDP'nin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Özalp'ın bir mahallesindeki vatandaşlarımıza yardım götüren Vefa Sosyal Destek grubu aracına dönüş yolunda PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Bu saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisiyle, yoldan ilçeye götürmek için araca aldıkları bir vatandaşımız şehit oldu. Her iki şehidimize de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Daha Özalp'taki şehitlerimizin kanı kurumadan, bu defa Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu saldırıya uğradı. Bu saldırı Kaymakamlık önünde vatandaşlarımıza yardım dağıtılırken gerçekleşti. Devletin kaymakamına, polisine, Vefa Sosyal Grubuna hem hakaret edip hem de fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları başkanı ve beraberindeki oldukları anlaşılmıştır.

PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahamüllü olmayan bu iki yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına ibret vesikasıdır.

Türkiye olarak bu devlet ve millet düşmanlarına biz bu toprakları bırakmayacağız.

Devletin polisine, askerine bu millet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz.

PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarına da sandıkta Cumhur ittifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.

Bu duygularla vatandaşlarımızın Ramazan'ı şerifini salı günü idrak edeceğimiz Leyle-i Kadri'ni 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını şimdiden tebrik ediyorum.

Bir kez daha köprümüzün çelik kulelerine yerleştirilecek son blokların hayırlı olmasını rabbimden diliyorum. Köprümüzün en kısa sürede 2022 hedefi ile hizmete açılması temennisiyle projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen arkadaşlarımı, gerek Binali Yıldırım Bey, gerek Ahmet Arslan Bey, Gerekse Cahit Turhan Bey'e teşekkür ediyorum.

Mimarından mühendisine kadar tüm işçi kardeşlerime şükranlarımı şahsım ve milletim adına ifade ediyorum. Yüklenici firmaları kutluyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Bugün 318 metreyle tarihi bir başarıya imza atıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü tarihimize bir saygı duruşudur.

Biz 1915 Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale geçilmez dedik. O gün savaşta şehit olanlara bir vefa borcudur bu proje.

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında 2 yakadaki merkezler 6 dakikaya inecektir.

1915 Çanakkale Köprüsü bölgemizdeki ticaret yollarını birbirine bağlayarak ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Proje bitince 567 milyon lira yakıt ve yol tasarrufu sağlayacak.

Ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, önce iş güvenliği ilkelerine göre hareket ediyoruz.

Şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.