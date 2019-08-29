Çan, Bayramiç ve Yenice, Ege Denizi'ne kıyısı olan hangi ilin denize kıyısı olmayan ilçeleridir?
Çan, Bayramiç ve Yenice, Ege Denizi'ne kıyısı olan hangi ilin denize kıyısı olmayan ilçeleridir? Güven Bana sorusu Çan, Bayramiç ve Yenice, Ege Denizi'ne kıyısı olan hangi ilin denize kıyısı olmayan ilçeleridir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 29 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu
Çan, Bayramiç ve Yenice, Ege Denizi'ne kıyısı olan hangi ilin denize kıyısı olmayan ilçeleridir? Güven Bana sorusu Çan, Bayramiç ve Yenice, Ege Denizi'ne kıyısı olan hangi ilin denize kıyısı olmayan ilçeleridir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: Muğla
B: Çanakkale
C: Balıkesir
D: Edirne
Doğru cevap: Çanakkale