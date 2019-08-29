Çan, Bayramiç ve Yenice, Ege Denizi'ne kıyısı olan hangi ilin denize kıyısı olmayan ilçeleridir? Güven Bana sorusu Çan, Bayramiç ve Yenice, Ege Denizi'ne kıyısı olan hangi ilin denize kıyısı olmayan ilçeleridir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Muğla

B: Çanakkale

C: Balıkesir

D: Edirne

Doğru cevap: Çanakkale