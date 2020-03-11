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  3. Camideki sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı

Camideki sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı

Camideki sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği Tekecik Camisi'nde içerisinde bir miktar para olan sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı.

Okurcalar Mahallesi'nde bulunan Tekecik Camisi'nde içerisinde bir miktar para bulunan sadaka kutusunun çalındığını fark eden mahalle muhtarı Hasan Emiroğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin 50 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma Ahmed H.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed H. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)


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