  • $5,9806
  • 6,6669
  • 245.297
  • 88.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 09:54 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:55

Çalıştığı hipodromda ölü bulundu

Çalıştığı hipodromda ölü bulundu

Adana'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hipodromda meydana geldi. Görevliler hipodromda görevli seyis Can Ozon'dan haber alamayınca kaldığı odaya girdi. Ozon'u hareketsiz halde bulan görevliler, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, çeşitli sağlık sorunları olan Ozon'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Uzun yıllar hipodromda görev yapan Ozon'un cansız bedeni, morga kaldırıldı.

(DHA)

Gürgen Öz´den Zümrüt Apartmanı Kitabına Tepki

<p>Obezite nedir?<br /> Obezitenin nedenleri nelerdir?</p> <p>Obezite, vücutta fazla yağ birikme

Obezite Nedir? Nedenleri Nelerdir? | Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Hangi ülkelerin ne kadar nükleer silahı var

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.