20 yaş altı çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma belgesi e-devlet'ten çıkartılır mı?

20 yaş altı çalışma izin belgesi nasıl alınır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önemleri kapsamında 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı 18-20 yaş çalışan bireyler için ek genelgeyi valiliklere sundu. Çalışma belgesi e-devlet'ten çıkartılır mı? 18-20 yaş aralığından düzenli bir işe sahip olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

4857 sayılı iş kanununun 28. maddesine göre;

”İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.”

şeklinde hüküm yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, çalışma belgesi işveren tarafından verilmektedir. Buna göre, iş yerinde çalıştığınıza dair çalışma belgesini işten ayrıldığınız işvereninizden talep etmelisiniz.

ÇALIŞMA BELGESİ E-DEVLET'TEN ÇIKARTILIR MI?

Maalesef çalışma belgesi e-devlet üzerinden alınabilecek bir belge türü değildir. Üzerinde işverenin imza veya kaşesinin olması gerekir. Aynı şekilde SGK’dan da çalışma belgesi almak mümkün değildir.