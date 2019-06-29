Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çalışanından makas alan patron tazminat ödeyecek

Çalışanından makas alan patron tazminat ödeyecek

Çalışanından makas alan patron tazminat ödeyecek

Toplantı sırasında işçisinin yanağından makas alarak çalışanını küçük düşüren patron, Yargıtay tarafından manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. 

Hilal YILDIRIM / HABER MERKEZİ

Bir şirkette moda tasarımcısı olarak çalışan C.Y. isimli kadın haklarının tam ödenmediği ve mobbinge maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Şikayetçi C.Y., toplantı sırasında şirket yetkilisinin işi küçümser bir şekilde yanağından makas aldığını, bu davranışlar sebebiyle depresyona girdiğini ve konuda raporu olduğunu belirtti.  Yerel mahkeme C.Y.’nin iş yerinden doğan tüm haklarını kabul edip, mobbing iddiasıyla manevi tazminat talebini reddetti. C.Y. davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, C.Y.’nin mobbing iddiasına ilişkin manevi tazminat talebini yerinde bularak yerel mahkemenin ret kararı vermesinin hatalı olduğuna dikkat çekti. Çalışanı toplantı sırasında bu hareketle küçük düşüren işveren tazminat ödemeye mahkum oldu. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
0 beden tarihe mi karışıyor
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk semalarından bildiri attı. Bildiride, ´

PKK´ya Teslim Ol Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

Dünya ile ilgili az bilinen şaşırtıcı gerçekler