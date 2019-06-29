Çalışanından makas alan patron tazminat ödeyecek
Toplantı sırasında işçisinin yanağından makas alarak çalışanını küçük düşüren patron, Yargıtay tarafından manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Hilal YILDIRIM / HABER MERKEZİ
Bir şirkette moda tasarımcısı olarak çalışan C.Y. isimli kadın haklarının tam ödenmediği ve mobbinge maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Şikayetçi C.Y., toplantı sırasında şirket yetkilisinin işi küçümser bir şekilde yanağından makas aldığını, bu davranışlar sebebiyle depresyona girdiğini ve konuda raporu olduğunu belirtti. Yerel mahkeme C.Y.’nin iş yerinden doğan tüm haklarını kabul edip, mobbing iddiasıyla manevi tazminat talebini reddetti. C.Y. davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, C.Y.’nin mobbing iddiasına ilişkin manevi tazminat talebini yerinde bularak yerel mahkemenin ret kararı vermesinin hatalı olduğuna dikkat çekti. Çalışanı toplantı sırasında bu hareketle küçük düşüren işveren tazminat ödemeye mahkum oldu.