Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5641
  • 6,1821
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çakmağına gaz dolduracaktı ama... Canını zor kurtardı!

Çakmağına gaz dolduracaktı ama... Canını zor kurtardı!

Çakmağına gaz dolduracaktı ama... Canını zor kurtardı!

İstanbul Maltepe'de Altıntepe mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın zemin katında yer alan dairede çakmak gazından yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak duman tahliyesi yaptı.

DAİREDE ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
  
Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde yer alan beş katlı binanın giriş katında yer alan dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dairede tek başına yaşadığı öğrenilen 40'li yaşlarda olduğu söylenen Ayşe Kütükçüoğlu çıkan yangında dumandan etkilendi. Kütükçüoğlu'na ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra tedbir amacıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde polise ilk ifadesini veren Kütükçüoğlu, evinde çakmağına gaz doldururken bir anda kanepenin alevlere teslim olduğunu daha sonra söndürmek için uğraştığını ancak başarılı olamayınca kendisini dışarıya attığını söyledi. Meraklı mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını dikkatle izlerken polis ekipleri yangının çıktığı bina etrafında güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Kaya kararını verdi! Ünlü oyuncu doğumdan sonra...
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Simge konseri terk edince yuhalandı
<p>YouTube´da 4 buçuk milyondan fazla abonesi, Instagram´da ise 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla

Sahaya girmişti! Tepki yağıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muzun hiç bilmediğiniz zararları!

Ünlü firmaların logolarındaki sır ne?