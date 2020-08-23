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  3. Çakarlı aracı ile trafikte terör estirmişti... Aracını satışa çıkardı
23 Ağustos 2020 Pazar 10:45 | Son Güncelleme:

Çakarlı aracı ile trafikte terör estirmişti... Aracını satışa çıkardı

Çakarlı aracı ile trafikte terör estirmişti... Aracını satışa çıkardı
İHA

Çakarlı aracı ile İstanbul'da terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U'nin çakarlı aracını önce satışa çıkardığı daha sonra ise kaldırdığı görüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Hadımköy’de meydana geldi. İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesti. Polis olduğunu söyleyerek kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras’a tepki gösteren maganda, sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetti. Tartışma sırasında saldırgan, Aras’ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras’ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Çakarlı maganda aracını satışa çıkardı

İstanbul polisinin her yerde aradığı şehir eşkıyası için mahkemeden jet hızı ile yurt dışı yasağı da konuldu. Öte yandan şahsın aynı gün aracını internetten 155 bin liraya satışa çıkardığı görüldü. Alıcı bulamayan şahıs, fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından aracını da satılık listesinden kaldırdı.

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