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Çağatay Ulusoy'dan tarihi hazırlık

Çağatay Ulusoy'dan tarihi hazırlık

Barbaros Hayrettin Paşa'nın hikâyesini anlatacak olan Çağatay Ulusoy, rolü için tarihin tozlu sayfalarında kayboldu. Oyuncu, bol bol araştırma yaparak, kitap okuyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayrettin Paşa’yı oynamaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, karantina günlerini fırsata çevirdi. Yeni sezonda TRT ekranlarında seyircisini selamlayacak olan Ulusoy, evde kaldığı bugünlerde kendini tarihin tozlu sayfalarına kaptırdı. Türk tarihinin önemli isimlerinden olan Barbaros Hayrettin Paşa’yı layıkıyla oynamak isteyen oyuncu, dönemi anlatan olayları araştırmaya, kitapları satır satır okumaya başladı. Denize olan tutkusuyla bilinen Ulusoy, böyle bir karaktere hayat vereceği için büyük bir heyecan yaşadığını yakın çevresiyle paylaştı. Dizinin çekimleri 2 ay sonra start alacak.


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