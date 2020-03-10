Büyük tepki toplamıştı... Otizmli genci darbeden şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi
Sosyal medyada büyük tepki toplayan otizmli gence darp olayında yeni bir gelişme kaydedildi. Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli O.M. adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından serbest bırakılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Taha Alper Erdem'in otizmli olduğuna dair raporun ibraz edilmesi, mevcut yaralanma derecesi ve yoğunluğuna ilişkin henüz kesin Adli Tıp Raporunun alınmamış olması ve şüphelinin güncel Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi üzerine O.M hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.
AA