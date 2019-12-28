Büyük beğeni topladı! Türkiye'nin Otomobili dünya gündemine damga vurdu: #Yerlioto

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Dünyada ilk kez Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak! İşte ilklerin ve enlerin arabası...

Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

- İLK SİPARİŞİ BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi.

- YERLİ OTOMOBİL, GEMLİK'TE ÜRETİLECEK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNDA

Başkan Erdoğan'ın tanıttığı yerli otomobilin olumsuz hava koşulları nedeniyle sürmeyeceği açıklanmıştı. Hava şartlarının düzelmesiyle Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti. Başkan Erdoğan'a otomobilde TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Varank eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ' PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

- EMİNE ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili" ve "YeniliğeYolculuk" etiketiyle paylaşımda bulundu. "2022'de yollarda olacak Türkiye'nin Otomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, otomobilin yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu tasarımı sayesinde hava kirliliğini önemli oranda azaltacağını vurguladı.

2022’de yollarda olacak #TürkiyeninOtomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak.??

Yüzde yüz elektrikli ve sıfır emisyonlu tasarımı sayesinde hava kirliliğini önemli oranda azaltacak. Üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yolumuz açık olsun.#YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/RId4lDiZLU — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 27, 2019

Üretimde emeği geçenleri tebrik ederek "Yolumuz açık olsun" temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında yerli otomobile ait bir fotoğrafa da yer verdi.

- İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA’DAN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de düzenlenen törende, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tanıtım toplantısının ardından Twitter’dan, yerli ve milli otomobile destek veren bir paylaşım yaptı. Yerli otomobilin görselinin de yer aldığı paylaşımda Vali Yerlikaya, “Türkiye’nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ, 34. YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLE TALİP OLDU

Yerli arabamiza tam destek icin biz de 34. Sedan araca talip olduk.#Yerlioto #TOGG pic.twitter.com/Fh5pPdbR2N — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) December 27, 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de düzenlenen törende, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tanıtım toplantısının ardından Twitter’dan, yerli ve milli otomobile destek veren paylaşımlarda bulundu. Yaptığı ilk paylaşımda, “Türkiye’nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah” ifadelerini kullanan Vali Yerlikaya, daha sonra yerli ve milli otomobilin görselini kullanarak yaptığı paylaşımda ise, “Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. sedan araca talip olduk” dedi.

- BAYKAR GENEL MÜDÜRÜ BAYRAKTAR'DAN YERLİ OTOMOBİLE DESTEK ÇAĞRISI

BAYKAR Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Yerli otomobilin sonu Devrim gibi olmamalıdır. Mili otomobile milletçe maddi ve manevi her türlü desteği sunmamız gerekiyor." dedi.

- İŞ DÜNYASI TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ DEĞERLENDİRDİ

İTO

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise şu son derece gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Gerçekten çok gururluyuz ve kıvançlıyız. Böyle önemli bir projenin hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ben aynı zamanda otomotiv sektörünün içinde olan bir insanım. Bu anlamda da Türkiye'nin kendi markasıyla kendi teknolojisiyle bir irade ortaya koyması ve bu konuda ön görülen plana uygun hareket ediyor olmasından gerçekten gurur duyduk." Avdagiç, görsel ve teknik özellik olarak otomobilin teknik özelliklerinin müşteri memnuniyetini karşılayabilecek nitelikte olduğuna işaret ederek, otomobilin elektrikli olmasının da ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

ASO

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin Otomobili’ni çok beğendiğini söyledi.Söz konusu otomobilin ilk olarak SUV modelinin piyasaya çıkacağını anımsatan Özdebir, “Hemen bir tane almak isterim. Dört çeker, gerçekten güzel ve güvenli bir arabaya benziyor, estetik olarak da son derece güzel.” dedi.Özdebir, otomobilin hızının 4,5 saniyede 100 kilometreye çıkabildiğini dikkati çekerek, bunun benzinli araçlarda yakalanamayacak bir performans olduğunu ifade etti.Otomobilin Türkiye’nin şartlarına çok daha uygun bir araç olduğunun altını çizen Özdebir, “Bir spor araba kadar hızlı. Teknoloji olarak günümüzün ötesinde güzel bir araba. İnşallah hayırlı olur, bir dünya markası olur.” diye konuştu.

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Otomobili girişiminin başarısını candan kutlarım. Akıllı teknolojileri ve temiz enerjiyi önceliklendiren çalışmaları ülkemiz için son derece kıymetli görüyoruz. Hepimizi heyecanlandıran bu girişime emek veren herkesi içtenlikle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DERSİAD

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar ise, "Yapılan yenilikçi değişimler sayesinde ülkemiz önemli büyük bir süreçten geçiyor. Gelişmiş sanayi altyapısı bulunan ülkemiz için yerli otomobil önemli bir adım. Bu adım ülkemizin kalkınmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. DERSİAD olarak yüzde 100 yerli ve milli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de otomotiv sektörünün sağladığı katma değer, istihdama katkısı, vergi gelirleri ve birçok sektörde talep yaratıcı durumu ile ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını aktaran Çınar, şunları kaydetti: "Ekonomimizin lokomotifi olan otomotiv sektörü geliştiğinde aynı zamanda diğer sanayi dallarını da önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin sanayi, otomotiv ve lojistik altyapısı için yerli otomobil ülkemize büyük bir motivasyon ve farklı deneyimler kazandıracaktır. Bunların yanı sıra ülkemizin en önemli sorunlarından istihdama da çare olacak, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmesine ivme kazandıracak yerli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta bu fikrin oluşmasında en önemli etkisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeğine geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz."

- YERLİ OTOMOBİL İÇİN YURT DIŞINDAN İLK SİPARİŞ GELDİ

Yerli otomobilin tanıtım törenine katılan Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, otomobilin tanıtımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elçilik olarak yerli otomobil siparişi verebileceklerini açıkladı.

- KÖRFEZ'İN 3 BÜYÜK OTOMOTİV FİRMASI TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN BAYİLİK İSTEDİ

Anadolu Ajansı (AA) Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesabından Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip olduğunu duyurdu. Yusuf, paylaşımında "Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip oldu ve şimdiden onlarca sipariş var" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN 'YERLİ OTOMOBİL' PAYLAŞIMI

Görücüye çıkan yerli otomobil ile ilgili ünlüler de paylaşımda bulundular. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı.

Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı

- "TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ" ANADOLUDA BÜYÜK HEYECEN YARATTI

Erzurum'da cağ kebabı ustası Tuncay Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobil atağına kalkmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ülke olarak otomobil üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, "Allah daha güzellerini nasip etsin. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Yerli otomobili gelecekte almayı düşünüyorum. Elektrikli olması bizi daha da sevindirdi. Benzine muhtaç kalmaktansa elektrikli olması daha güzel." dedi.

"ÇEKEMEYENLER ÇATLASIN"

Vatandaşlardan Hamza Yılmaz ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Otomobilimizi çekemeyenler çatlasın. Türkiye'de şu var, herkes lüks marka araçları önerir ama bizim aracımız daha güzel." ifadelerini kullandı.

Taksici Mustafa Nuri Laloğlu da otomobilin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, yerli ve milli otomobili ticari olarak kullanmak istediklerini dile getirdi.

ERZİNCAN

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yerli otomobile destek olacaklarını ifade ederek, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz, yerli arabamıza tam destek için biz de 24'üncü sedan araca talip olduk." dedi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ise yerli otomobil ile Türkiye'nin bir kez daha atağa kalktığını anlatarak, "Yerli ve milli gururumuz olan otomobilin üretime başladığı andan itibaren bu otomobilimize sahip çıkalım. Bu gurur tüm Türkiye'nin buna hep birlikte destek olmamız lazım." diye konuştu.

Vatandaşlardan İbrahim Gürler de 60 yıllık rüyanın gerçeğe döndüğünü dile getirerek, "Bugün biz de televizyonda izledik. Her iki modeli de gerçekten çok beğendim. Ülkemiz adına yapılan yerli ve milli projelerin her zaman yanında ve arkasında olacağız." ifadesini kullandı.

TUNCELİ

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zeynel Açıkgöz, yerli ve milli sermaye ile hayata geçirilen elektrikli otomobil projesinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hayata geçirilen proje ile Türkiye'nin önemli bir eşiği daha atlayarak dünya devleri arasında "Biz de üretimde varız" mesajı verildiğini ifade eden Açıkgöz, şunları söyledi:

"Yerli ve elektrikli otomobil projesini destekliyoruz. Araç piyasaya sürüldüğünde ilk etapta biri şirketime, diğerini de odamıza olmak üzere iki tane alacağımızı belirtmek istiyorum. Ardından da şirketimizin ihtiyaç duyduğu sayıda araç sipariş vererek yerli otomobile geçiş yapacağız."

KARS

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan, 2022'de üretimine başlanacak yerli ve milli otomobili çok beğendiklerini söyledi.

Otomotiv sektörünün farklı sektörlerle olan ilişkisinden dolayı lokomotif bir sektör olduğunu aktaran Aydın, "Yerli otomobil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için adeta anahtar konumundadır. Yerli ve milli duruş sergileyen STK olarak temennimiz, yerli ve milli otomobil ülkemize sahip çıkmaktır, milletimize hayırlı olsun." dedi.

AĞRI

Ağrı'da lokanta işletmeciliği yapan Nesim Çınar, yerli otomobilin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkem adına çok sevindim, otomobil çok güzel. 2022 yılında üretime başlanırsa inşallah biz de almayı düşünüyoruz. Otomobilin akülü ve şarjlı olması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Kuaför Mustafa Taşdemir ise Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleştiğini ve üretime başlandığında yerli otomobil kullanacaklarını belirterek, "Dış ülkelere bağlı kalmadan kendi motoru ve parçaları bize ait ve gurur kaynağımız. 2 modeli gördüm ve mükemmel bir görseli var. Televizyonda gördüğümde göğsüm kabardı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da otomobilin tasarımının da çok güzel ve göze hoş geldiğini aktararak, "Tanıtımı yapılan araç, bugünün değil geleceğin tasarımını sergiledi. Şarj süresinin 30 dakikadan daha az sürmesi ve menzil olarak 500 kilometre menzili gerçekten otomotiv sektöründe çok kısa sürede söz sahibi olacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.

IĞDIR

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, yerli otomobilin iş adamları ve camiada heyecan uyandırdığını belirterek, "Türkiye'nin bu otomobili yapması çok önemli, bizi gururlandırdı. Bu bir gurur vesilesidir." dedi.

Türkiye'nin otomobilinin Türk dünyası için de çok önemli olduğunu anlatan Arslan "Biz Türk milleti olarak bayrağımızın her anlamda, her sahada dalgalanmasını savunan, bu yolda mücadele eden bir topluluğuz. Bu yüzden Türk halkı tarafından bu araçların ilgi göreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Esnaf İzzet Eyüpoğlu da yerli otomobilin üretilmesinin gurur verici ve büyük bir proje olduğunu belirtti.

Eyüpoğlu, "Ülkemizde güzel şeyler oldukça göğsümüz kabarıyor. Dış ülkelere karşı bu ve benzeri projelerin yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Biz vatandaşlar olarak bu tür projelere destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ARDAHAN

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşinde olduklarını vurgulayarak, "İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye bunları başaracak." dedi.

Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer de yerli ve milli otomobilin bölgede heyecana neden olduğunu belirterek, "Hakikaten bizde heyecan oluşturdu. İyi oldu. Bizler daha iyisini isteriz. Kullanacağımız arabanın tabii ki yerli olmasını isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekmek fırını işleten Turgay Avşar ise yerli otomobilin gerek Türkiye'ye gerekse halka faydasının olacağını belirterek, "Çok sevindik. Sonuçta yerli ve milli. Bundan sonra bize maddi ve manevi faydasını isteriz." diye konuştu.