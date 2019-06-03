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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00

Bursluluk sınavında fotoğraf tartışması

Bursluluk sınavında fotoğraf tartışması

Kayseri’de kimliklerinde fotoğrafları bulunmayan ve sınava alınmayan öğrencilerin velileri yetkililerle tartıştı. Sınavda 15 yaşından 20 gün alan öğrenci sınavdan çıkarıldı.

Türkiye genelinde yapılan 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 15 yaşından büyük olan öğrencilerden nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayanlar sınava alınmadı. Sınava alınmayan öğrencilerin aileleri yetkililerle tartıştı. Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’ne bağlı Nuri Has Ortaokulu’nda aynı sıkıntıyı yaşayan veliler, “Sınav kağıdında fotoğrafı var, TC numarası da tutuyor ama kızım sınava alınmadı. 

'YANLIŞ BAKMIŞLAR'

Gerekçe olarak kimlikte fotoğrafı yokmuş. Böyle bir bildiri de okul tarafından yapılmadı. Okuldan bildiri olsa itiraz etmeyiz ama bu konuda hiçbir bildiri yapılmadı. 16 yaşından 3-4 gün almış içeriye almıyorlar” dedi. Sınava giremeyen bir öğrenci ise, “Kuralları okudum. Fotoğraf onaylı öğrenci belgesi ve kimlik isteniyor. Kimlikte fotoğraf istendiği yazmıyor ama buna rağmen bizi hiçbir şekilde içeri almıyorlar. Mağduruz” diye konuştu. Bu sırada sınava giren ve doğum tarihi 12.05.2004 olan yapılan kontrolünde 15 yaşından 20 gün aldığı belirlenen ve sınav salonundan çıkarılan kız öğrenci, “Sınava girdim, 20 gün almışım diye sınavdan çıkardılar tekrar. Sınava başladım, yanlış bakmışlar nasıl yanlış bakarlar?” dedi.

15 yaşından büyük olan ve kimliklerinde fotoğrafları olmayan öğrenciler sınav salonundan çıkarılırken gözyaşı döktü.

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