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  3. Bursa'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

Bursa'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

Bursa'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

Bursa’da aralarında polislerin de olduğu ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, aralarında emekli ve halen görevde olan polislerin de olduğu 27 şüphelinin 2 iş yeri kiralayıp kuru sıkı namlularını değiştirerek piyasaya bin 500-2 bin TL’ye sattıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine operasyonu başlatan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 adet ruhsatsız silah, 19 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kuru sıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Silah imalathanesinde ise, 22 adet matkap ucu, 22 adet harbi, 2 adet kumpas, 1’er adet freze tezgah makinesi, pres makinesi, mengene ve matkap ele geçirildi.

İHA

 

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