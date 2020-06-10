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  3. Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:59 | Son Güncelleme:

Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4'ü iş yeri 17 adreste silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah, tezkeresiz av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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