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  3. Bursa'da pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada
01 Eylül 2020 Salı 11:20 | Son Güncelleme:

Bursa'da pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada

Bursa'da alacaklı olduğu eski iş yerinde patronuyla tartışmaya giren bir kişi ortalığı birbirine kattı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi palayla yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da alacaklı olduğu eski çalıştığı dönerciye giden adam patronuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın cadde ortasına kavgaya dönüştüğü olayda pala ve sopalar konuştu. Kavga sırasında 1 kişi palayla yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.

İHA'da yer alan habere göre; Olay, geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre alacaklı olduğu iş yerine giden A.O. burada bulunan eski patronu İ.İ. ile tartışmaya başladı. Sonrasında parasını alamayan A.O. dönerci dükkanından ayrıldı. Yakınlarıyla birlikte tekrardan çalıştığı dönerci dükkanına gelen A.O. ve beraberindekilerle birlikte dükkanda bulunanlar arasında palalı ve sopalı kavga çıktı. O sırada palanın isabet ettiği 17 yaşındaki K.A. göğsünden hafif şekilde yaralanırken, olaya ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

TARTIŞMADA 1 KİŞİ YARALANDI 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu öfkeli iki grup sakinleştirilirken K.A. yı yaralayan A.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Göğsünden yaralı K.A. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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