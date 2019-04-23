Bursa'da helikopterli huzur uygulamasında 34 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, çay bahçeleri, okul çevreleri ve AVM'ler başta olmak üzere toplam 369 noktada 'Huzurlu sokaklar, güven ve huzur uygulaması' yaptı. Helikopter destekli uygulamaya 144 tim ve 642 personel katıldı. Uygulamada 8 bin 225 kişi ve 3 bin 663 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı. Kontrollerde 39 araç trafikten men edilirken, yakalama kaydı bulunan 3 araca da el konuldu.

(AA)