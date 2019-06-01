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01 Haziran 2019 Cumartesi 07:12 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:31

Bursa'da DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Bursa'da DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ve Yenice mahallerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

(AA)

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