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13 Haziran 2019 Perşembe 14:09 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:09

Bursa narkotik polisinden operasyon: 7 gözaltı

Bursa narkotik polisinden operasyon: 7 gözaltı

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandıkları yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerine başvuran ekipler, ifadelerden yola çıkarak uyuşturucu satışı yapan şahıslara ulaştı. Şahısları bir süre takibe alan ekipler, S.C.Y, A.A. ve M.K. isimli 3 şahsı yaptıkları baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 125 gram esrar, 100 gram bonzai, 30 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. 

İlk işlemleri için emniyete götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan S.C.Y. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K’nin işlemleri devam ediyor. 
(İHA) 

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