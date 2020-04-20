Burhan Aykurt katili kim? Burhan Aykurt cinayetinde son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen Burhan Aykurt cinayeti hakkında araştırmalar hız kazandı. 2019 yılının son günlerinde ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un cesedi 2020 Şubat ayında Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunmuştu. Burhan Aykurt olayına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik..

BURHAN AYKURT CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ

Ağabey Mahmut Aykurt'un çok çelişkili ifadeler verdiği herkes tarafından gözlemlendi. Usta televizyoncu Müge Anlı da; "Örneğin İzmir'de kardeşinin yaşıtlarında bir ceset bulunmuş gidip baktın mı?" diye bir soru sorunca Mahmut Aykurt; bulunan cesetleri sosyal medyadan takip ettiğini belirtti. Yanlış ihbarlarla arama çalışmalarının engellendiği de iddialar arasında.

BURHAN AKYURT'U ÖLDÜRÜP ATTIK!

Mahmut Akyurt son olarak gizemli bir kişinin kendisini arayarak "Kardeşini öldürüp attık" dediğini söylemesiyle Müge Anlı'yı bile şaşırttı.

ŞÜPHELER AĞABEY MAHMUT AKYURT'UN ÜSTÜNDE

Mahmut Akyurt'un beni gizemli bir kişi yolda durdurup, "Kardeşini öldürdük, attık" demesi üzerine, Müge Anlı canlı yayında canlandırma yaptı. Mahmut Akyurt, arabanın plakasını göremediğini söyledi. Müge Anlı, Akyurt'un ifadeleri ile uyuşmadığını söyledi.

BURHAN AYKURT OLAYI NEDİR?

Aniden kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Mahmut Aykurt’un Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi ve bazı şeyleri kafasından uydurduğunu itiraf etmesine üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Çevresinde bulunan insanları dolandırdığı emeklilik bahanesi ile birçok kişinin parasını aldığı öne sürülen Mahmut Aykurt, daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkmama kararı almıştı.

Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, bir aracın kendi önünü kestiğini ve aracın içindeki kişinin kendisine kardeşi Burhan Aykurt'un öldüğünü söylediğini, kardeşinin ormanlık alana gömülmüş olabileceğini söyledi. Şüpheli ve tutarsız açıklamalarda bulunan Mahmut Aykurt, Müge Anlı’nın ısrarı üzerine şu itirafta bulundu: Ben bunları kendi kafamda tasarladım, kafamdan böyle uydurdum.