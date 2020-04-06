Ordu'da, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyanın gündemine oturan Burhan amca ayak bileğindeki yaranın kanamasının durdurulamaması üzerine apar topar hastaneye kaldırıldı. Burhan amca sağlık durumu nasıl? Ordulu Burhan amca kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

BURHAN AMCA SAĞLIK DURUMU NASIL?



Burhan Kılıçkını'na ilk müdahale evinde yapıldı. Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

ORDULU BURHAN AMCA KAÇ YAŞINDA?



Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahalesi’ndeki evinde yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çekmişti.