Burdur'un antik insanları ete kemiğe büründü

Otuz yılı aşkın süredir, Burdur’daki Sagalassos Antik Kenti’ni inceleyen uluslararası uzmanlar, iskelet kalıntılarına dayanarak, burada yaşamış iki insanın yüzünü yeniden canlandırdı. Bu yüzlerden biri Romalı bir adama (MS 3. yüzyılın başları), diğeri ise Bizanslı bir kadına (11.-13. yüzyıl) ait. Araştırmacılar, bu insanların gerçek isimleri bilinmediğinden, “Rhodon” ve “Eirènè” olarak adlandırdılar. Burdur Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, kafataslarının üç boyutlu taramasını yaptı. Yüz şekli; kafatası formuna ve kas kökenlerine göre hesaplandı. İlk olarak kaslar ve yağ katmanı ve son olarak da cilt. Dijital yüz rekonstrüksiyonu %75 kesinliğe sahip. Daha sonra yüzler ete kemiğe büründürüldü.