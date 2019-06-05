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05 Haziran 2019 Çarşamba 17:23 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:23

Burdur'da FETÖ'cü avukat tutuklandı

Burdur'da FETÖ'cü avukat tutuklandı

Burdur'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan avukat tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı olan avukat T.A'nın Bucak ilçesinin Karapınar köyünde bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(AA)

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