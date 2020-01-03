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  3. Burdur merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Burdur merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Burdur merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Burdur, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen iki muvazzaf asker ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)


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