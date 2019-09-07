Burası HDP il binası değil, Kandil

YELDA GÖKDAĞ

PKK’lı teröristlerce kaçırıldığı iddia edilen çocuklardan 18 yaşındaki Mustafa Biçer’in babası Rauf Biçer AKŞAM’a konuştu. Kaçırılan 3 çocuğun da en son HDP binasına girdiklerine yönelik görüntü kaydı bulunduğunu iddia eden Biçer, kendisinin HDP’lilere “Aracı olun” teklifine karşılık kendisine, “Bir tek ana, baba siz misiniz?” yanıtı verdiklerini belirtti.

EN SON HDP BİNASINA GİRMİŞLER:

“3 çocuk da en son HDP İl Başkanlığı binasına girmişler. 10 ay önce bu görüntüleri izleyen kişiler bana söyledi. . Giriş-çıkış görüntüleri var ama HDP delilleri yok etmiş.”

İNKAR ETMEMİŞLER:

“Geçtiğimiz gün, HDP’ye “En son bu binaya girmiş çocuklarımız, sonra da Kandil’e gitmişler” dedim. İnkar etmediler, “Buraya herkes girip çıkıyor” dediler. 16 yaşındaki çocuk daha Urfa’ya tek başına gitmiş değil, Kandil’e nasıl gitsin!”

“TEK ANA-BABA SİZ MİSİNİZ?”:

Binada yetkililerle görüştüğümde, “Acımızı paylaşmıyorsunuz bari saygı duyun” dedim. Bana, “AK Parti sizi yönlendiriyor. Bir tek ana, baba siz misiniz?” dediler. Bunlarda haya kalmamış. Diyarbakır’ı da rezil ettiler. Ben de onlara ‘Burası HDP binası değil, burası Kandil. Siz destek olmasanız kimse dağa gidemez, PKK buraya girip kimseyi götüremez.” dedim. Burada asker, polis ailesi var. Bunları da AK Parti mi yönlendirmiş?

BU BİNA KAPANACAK:

“Bu binanın kapatılmasını istiyoruz. Bu çocuklar bu binada eğitilip, beyinlerini yıkayıp, Kandil’e gönderiyorlar. Biz perişanız, subay anneleri perişan. 10 ay önce eşimle yolumuzu kesip tehdit de ettiler bizi. Bu terör yuvası bina kapanmadan, bu çocuklar geri gelmeden bir adım bile atmayacağız.”

Hacire annenin çığlığı yüreği yanık annelere umut oldu

Anne Hacire Akar’ın HDP İl Başkanlığı önünde 4 gün süren eyleminin ardından oğlunu PKK’nın pençesinden kurtarması, aynı acıyı yaşayan diğer annelere de umut oldu.