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  3. Bulgaristan'dan yüzerek sınırı geçen kişi Türk Bayrağı altında fotoğraf çekmek istediğini söyledi

Bulgaristan'dan yüzerek sınırı geçen kişi Türk Bayrağı altında fotoğraf çekmek istediğini söyledi

Bulgaristan'dan yüzerek sınırı geçen kişi Türk Bayrağı altında fotoğraf çekmek istediğini söyledi

Kırklareli'nde Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Mutlu Deresi'ni yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli, ifadesinde Türk Bayrağı altında fotoğraf çektirmek için sınırı geçtiğini belirtti.

Kırklareli'nde askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ni yüzerek geçen Bulgaristan uyruklu şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan derenin Türkiye tarafına yüzerek gelmeye çalışan bir kişiyi tespit etti. Uyarılara rağmen Türk topraklarına çıkan Bulgaristan uyruklu P.K, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Şüpheli daha sonra İl Göç İdaresine gönderildi. 

P.K, ifadesinde, Bulgaristan'ın Rezova köyüne tatil amacıyla geldiğini ve Türk Bayrağı altında fotoğraf çektirmek için sınırı yüzerek geçtiğini kaydetti.

(AA)

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