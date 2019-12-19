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  3. Bugüne kadar ülkelerine iade edilen DEAŞ'lıların sayısı 85 oldu

Bugüne kadar ülkelerine iade edilen DEAŞ'lıların sayısı 85 oldu

Bugüne kadar ülkelerine iade edilen DEAŞ'lıların sayısı 85 oldu

İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar ülkelerine iade edilen DEAŞ'lıların sayısının 85 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda Fas vatandaşı YTS'nin bugün sınır dışı edildiği duyuruldu.

Almanya uyruklu 1 YTS daha sınır dışı edildi. Böylece bugüne kadar ülkelerine gönderilen DEAŞ'lıların sayısı 85 oldu.


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