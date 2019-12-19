Meteoroloji uyardı! Sabah ve gece saatlerine dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Yurdun bazı kesimlerinde sisin etkili olacağı bildirilirken, hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 5°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık