Bugün hangi kanalda kandil programı var? 21 Mart Miraç Kandili Tv programları listesi

21 Mart Miraç Kandili Tv programları listesi, yoğun olarak araştırılıyor. Corona virüsün yayılmasını önlemek adına bu mübarek gecede camiler kapalı olacak. Müslümanlar ibadetlerini evlerinde yapacak. Tv'de yayınlanan kandil programlarını izlemek isteyenler "Bugün hangi kanalda kandil programı var?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 21 Mart Miraç Kandili Tv programları listesi..

MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL TV PROGRAMLARI

1- Kanal D'de saat 23:15'te Miraç Kandili Özel yayını başlayacak.

2- Atv'de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel yayını saat 20:00'de yayınlanacak.

3- FOX Tv'de saat 00:15'te Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel yayını ekranlara gelecek.

4- TRT'de saat 19:45'te Miraç Kandili Özel yayını yayınlanacak.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

25 Şubat'ta başlayan üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili 21 Mart'ta idrak ediliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETLERİ

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Yine Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)