Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,163
  • 6,9077
  • 253.911
  • 91.170
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
İlber Ortaylı’nın “Görmeden ölmeyin!” dediği 5 şehir, gezgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlber Ortaylı´nın ´Görmeden Ölmeyin!´ Dediği 5 Şehir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da teröre büyük darbe

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor