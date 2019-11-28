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BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.  (AA)


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