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BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi

BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

(AA)


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