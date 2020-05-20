Bu uçak milyonları Samsun'a taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’dan Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’a düzenlenen bu tarihi uçuş “TK1919” sefer sayısı ile gerçekleşti. İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirilen TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotluğunu Selin Sevimli, ikinci pilotluğunu ise Doğukan Demir yaptı İstanbul’dan gelen uçak Samsun semalarında 1 tur attıktan sonra tekrar Çarşamba Havalimanı’na iniş yaptı. Apronda hazır bulunan itfaiye araçları TK-1919 sefer sayılı uçağı hortumlarıyla ıslatarak karşıladı. Samsun Valisi Osman Kaymak da pilotlara çeşitli hediyeler verdi.

