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  3. Bu numarayı kaydedin, sahtekarları bildirin

Bu numarayı kaydedin, sahtekarları bildirin

Bu numarayı kaydedin, sahtekarları bildirin

Whatsapp Gıda İhbar Hattı kuruldu. Gıdada taklit ve tahşiş yapan sahtekarlara geçit verilmemesi için bu numarayı kaydedin, sahtekarları bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda terörüne karşı mücadelesini genişletiyor.

Bakanlıktan yeni bir adım daha geldi.

Alo 174 Gıda İhbar Hattı'nın ardından Whatsapp Gıda İhbar Hattı devreye girdi.

Gıdada taklit ve tahşiş yapan sahtekarlara geçit verilmemesi için vatandaşlardan gördükleri olumsuzlukları mesaj ile bildirmeleri istendi.

İHBARLARA ANINDA YANIT

Bakanlık, 0 501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı'na gelecek ihbar ve şikayetlerin anında değerlendirmeye alınacağını duyurdu.

Açıklamada "vatandaşın sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" denildi. 


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