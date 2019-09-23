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  3. Bu kuşu yakalayan yandı! Cezası 9 bin 800 lira!

Bu kuşu yakalayan yandı! Cezası 9 bin 800 lira!

Bu kuşu yakalayan yandı! Cezası 9 bin 800 lira!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saka kuşu yakalayan iki kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak kuş avcılığı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan-Hassa yolu üzerindeki yaptığı yol uygulamasında 31 MA 9769 plakalı motosikleti durdurdu.

Ekiplerce motosiklette yapılan aramada, 28 saka kuşu, 2 yanıltıcı ses cihazı, 4 kafes ve 4 ağ ele geçirildi.

Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kipleri tarafından iki kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası verildi. 

Kuşlar ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.

(AA)

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