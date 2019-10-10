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  3. Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu operasyondan önce namaz kıldı

Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu operasyondan önce namaz kıldı

Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu operasyondan önce namaz kıldı

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'ya destek veren Suriye Milli Ordusu, operasyondan önce sınırda namaz kılarken görüntülendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. TSK'ya operasyonda destek verecek olan Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna geçmeden önce namaz kıldı. O anlar ise objektiflere yansıdı.

NAMAZ KILIP OPERASYONA KATILDILAR

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu birlikleri, Akçakale'den Mehter Marşı eşliğinde uğurlandı. Ayrıca TSK'nın yanında olan Suriye Milli Ordusu operasyona katılmadan önce namaz kıldı.

İşte Suriye Milli Ordusu'nun operasyon öncesi namaz kıldığı anlar;

 

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