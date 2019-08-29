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  3. Bu caniliğe dur diyecek yok mu? Antalya'da insanlık dışı olay!

Bu caniliğe dur diyecek yok mu? Antalya'da insanlık dışı olay!

Bu caniliğe dur diyecek yok mu" Antalya'da insanlık dışı olay!

Antalya'da sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpeğin üzerinde bırakıldığı görüldü.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanıp öldürüldü. Köpeği görenler, durumu polise haber verdi. Yapılan incelemede köpeğe tahta parçasıyla vurulduğu, işkence yapıldıktan sonra çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlendi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpeğin üzerinde bırakıldığı görüldü. Köpeğin işkence yapılarak, öldürülmesine tepki gösteren hayvanseverler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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