Bu ayrıntıyı ilk kez anlattılar! Koronavirüs aşısı çalışmaları ne zaman başladı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech şirketinin kurucu ortakları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile başkent Berlin'de video konferans yoluyla görüştü. Uğur Sahin ve Özlem Türeci, Merkel'in "Virüsle ilgili çalışmalara ne zaman başladınız?" sorusunu yanıtladı.

AA'nın haberine göre Merkel'e yanıt veren bilim insanları "24 Ocak'ta bunun bir pandemi olduğunu anladık ve hemen çalışmalara başladık." dedik.

Merkel, görüşmede üstün başarılarından ötürü Türeci ve Şahin'e bir kez daha teşekkür etti.

DÜNYADA VAKALAR

Kovid-19 salgını ilk olarak Aralık 2019'da Çin'de bildirilmişti. Hızla yayılan salgın 17 Mart itibariyle tüm Avrupa'ya görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü ise COVID-19 salgınını 11 Mart'ta pandemi olarak ilan etmiş ve geç kaldıklarına dair tepkilere maruz kalmışlardı.

Salgından bugüne kadar 75 milyona yakın kişi etkilenirken, 1.6 milyon insan da hayatını kaybetti.

Çin'den gelen SinoVac aşısı olan Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu merak edilenleri anlattı