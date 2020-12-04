Bu akşam başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması pazartesiye kadar sürecek

Salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler sonrası bu akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 7 Aralık saat 05.00'e kadar sürecek. Peki, Hafta sonu nereler açık olacak? Zorunlu ihtiyaçlar için vatandaşlar dışarı çıkabilecek mi? Seyahat şartları neler? İşte haberimizin ayrıntıları...

BU AKŞAM BAŞLAYACAK KISITLAMA PAZARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu 81 ilde geçerli olacak. Kısıtlama bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak.

Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU NERELER AÇIK OLACAK?

Koronavirüs kısıtlaması kapsamında hafta sonu bazı yerler açık olacak. Kısıtlamadan, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetleri muaf tutuldu.

Fırın ve unlu mamul satış yerleri de haftasonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Restoranlar ise sadece paket servis yapabilecek.

ZORUNLU İHTİYAÇLAR İÇİN DIŞARI ÇIKILABİLİR

Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için yürüme mesafesindeki işletmelere gidebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek.

Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.

SEYAHAT ŞARTLARI

Hafta sonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak.

Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek.