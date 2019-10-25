Kredi kartlarını kopyalayarak vurgun yaptılar

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvuran vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu. Ekipler 3 ayrı yöntemle vatandaşların kart bilgilerini ele geçiren siber çeteye eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan 14 çete üyesi, mahkemece tutuklandı. 300 kişiyi dolandıran şebekenin 1 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

BU 3 YÖNTEME DİKKAT!

Siber polisi, dolandırıcılık yöntemlerini de deşifre etti. Kuryeler aracılığıyla lokantalara yerleştirilen yazılımı değiştirilmiş POS cihazıyla kart bilgilerinin kopyalandığı öğrenildi. Dolandırıcıların rastgele e-mail gönderdikleri ve maillere tıklanması halinde tüm hesap bilgilerine ulaşarak paraları kendilerine transfer ettikleri tespit edildi. Şebeke elemanları üçüncü yöntem olarak da banka ATM’lerine taktıkları aparatlarla kredi ve hesap kartlarını kopyaladı. Zanlıların oluşturdukları ikiz kartların temassız ödeme özelliğini kullanarak harcama yaptıkları saptandı.

HER KARTA FARKLI ŞİFRE

Siber polis, kredi ve banka kartı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

POS cihazı dahil şifrenizi kimseye göstermeden girin. n Dönem içi harcamalarınızı mümkünsü günlük kontrol edin. n Birden fazla kartınız varsa hepsinde aynı şifreyi kullanmayın. n Bankanızla irtibat kurup düşük miktarlarda günlük harcama limiti belirleyin, sanal kart oluşturun, harcamalarla ilgili cep telefonuna bilgi mesajı isteyin. n Restoranlarda ödeme yaparken POS cihazını yanınıza isteyin.