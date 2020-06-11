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  3. 'Bozo' ile aramada stepneden 6 kilo metanfetamin çıktı
11 Haziran 2020 Perşembe 16:12 | Son Güncelleme:

'Bozo' ile aramada stepneden 6 kilo metanfetamin çıktı

'Bozo' ile aramada stepneden 6 kilo metanfetamin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin stepnesine zulalanmış 6 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözatlına alınan otomobil sürücüsünün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu bölgesinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri otomobili durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenmiş 6 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle sabah saatlerinde Van'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da operasyonun yapıldığı bölgeye giderek, operasyona katılan polisleri tebrik etti. Aktaş, narkotik köpeği 'Bozo' ile fotoğraf çektirdi.

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