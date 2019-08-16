Böyle seslendiler: Türkiye için çok hayır dua ediyoruz

Hartum sokaklarında çay ve kahve satan Hartumlu kadınlarla selamlaşan Çavuşoğlu, daha sonra kadınlara termos, Türk çayı ve kahvesi hediye etti.

Çavuşoğlu, hediyeleri verirken, "Bunlar bizim gönlümüzden gelen hediyelerdir." dedi.

Hediyeleri alan Sudanlı bir kadın da "Sizin getirdiğiniz hediyeler az değildir. Türkiye için çok hayır dua ediyoruz. İnşallah Allah hayırlarınızı artırsın, yükseltsin. Allah sağlık versin, hayrınız çoktur, sürekli bekliyoruz sizi." ifadelerini kullandı.

- Anayasal Bildiri

Sudan'da, Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında 4 Ağustos'ta ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, anayasal bildiri için 17 Ağustos'ta resmi imza töreni düzenlenecek. Törenden bir gün sonra Askeri Geçiş Konseyi lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.

Konseyin 6 sivil, 5 asker üyesi 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda ise parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

(AA)