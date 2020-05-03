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  3. ‘Böyle karantinaya can kurban'

‘Böyle karantinaya can kurban'

‘Böyle karantinaya can kurban'

Almanya'dan tahliye edilen ve Muğla'daki yurtta kalan vatandaşlar, “5 yıldızlı otel konforunda kalıyoruz. Böyle karantinaya can kurban” dedi.

Almanya’dan tahliye edilen 349 vatandaşımız Muğla’daki öğrenci yurtlarında gözlem altına tutuluyor. Sunulan hizmet ve imkanları görünce bir kez daha Türk vatandaşı olmanın gururunu yaşayan Nurcan Koç, “Kaldığımız yurt 5 yıldızlı otel kalitesinde. Ülkemle gurur duyuyorum. ‘Böyle karantinaya can kurban’ diyorum. Diğer ülkelerde böyle imkanların olmadığını görüyoruz” dedi.

GURUR DUYUYORUM

Yurdun misafirlerinden Kadir Belik, “Karantinada kaldığımız yurtlar eksiksiz hazırlanmış. Herkes çok güler yüzlü. Ekstra bir ihtiyacımız da olduğunda sorgulanmadan hemen karşılanıyor” diye konuştu. “Devletimiz bizi çok rahat bir şekilde ülkemize getirdi, minnettarız. Yurdumuz çok geniş ve temiz. Ev yemekleri yiyoruz” diyen Merve Alguen de “Ülkemle gurur duyuyorum” diye konuştu.


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