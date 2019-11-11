Bosna Hersek, DEAŞ mensubu vatandaşlarını kabul edecek

Banja Luka şehrinde basın toplantısı düzenleyen Mektic, DEAŞ mensubu Bosna Hersek vatandaşlarının ülkeye dönüşleriyle ilgili görüşmelerin son birkaç aydır sürdüğünü belirterek, "Bosna Hersek vatandaşı olduklarını kesin olarak teyit ettiğimiz kişileri kabul edeceğiz." dedi.

Suriye'deki kamplarda Bosna Hersek vatandaşı 260 kişi bulunduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Mektic, bunların 100'e yakınının DEAŞ mensubu erkekler, diğerlerinin ise kadın ve çocuklar olduğunu ifade etti.

Kadınlar arasında da DEAŞ eylemleri ile bağlantılı isimler bulunduğunu aktaran Mektic, ilgili uluslararası sözleşmelerin Bosna Hersek'i sorumlu tuttuğunu ve kendi vatandaşlarını geri kabul etmekle yükümlü olduklarını kaydetti.

Mektic, ekim ayında 9 erkek ve bir çocuktan oluşan 10 kişilik bir grubun iadesi konusunda mutabakata varıldığını, ancak bu iadenin tarihinin ertelendiğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan yabancı terörist savaşçıların iadelerine bu sabah başlanmıştı. (AA)