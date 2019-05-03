Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9787
  • 6,6783
  • 244.096
  • 93.889
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Boşandığı eşini yaralayıp intihar etmeye kalkıştı

Boşandığı eşini yaralayıp intihar etmeye kalkıştı

Boşandığı eşini yaralayıp intihar etmeye kalkıştı

Adana'da bir kişi, boşandığı eşini, sokakta tabancayla bacaklarından vurduktan sonra başına ateş etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, boşandığı eşini sokakta silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu.

PTT Evleri Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Ümmühan Işık'ın, yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Arif K. sokakta önüne çıktı. Arif K, Işık'ı tabancayla bacaklarından vurduktan sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. 

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ümmühan Işık'ın arkadaşı Cemile Çiftçi, Arif K'nin, boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiğini, tartışmalarına müdahale etmek istediklerinde ise kendilerine tepki gösterdiğini öne sürdü. Bu arada, Işık'ın, boşandığı eşinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için zaman zaman 20'li yaşlardaki oğluyla dışarı çıktığı öğrenildi. Yaralılardan şüpheli Arif K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift ayrıldı!
Annelik iddiasını DNA çözecek
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Misafirliğe bir yere gittiğinizde yerinizde oturmayıp sürekli iş yapanlar burada mısınız? Yalnız değ

Misafirliğe Bile Olsa Gittiğim Her Yerde Ben

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Gemiler milli yazılımla birlikte hareket edecek!