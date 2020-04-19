BOREL'e iki günde 28 bin sipariş geldi

OSMAN NURİ CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine başlanan ve geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen borlu el dezenfektanı BOREL vatandaştan tam not aldı. BOREL’in satışa sunulduğu mecralardan olan ePttAVM’ye iki gün içinde toplam 28 bin BOREL siparişi verildi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 15 Nisan’da kamuoyuna tanıttığı ve bir gün sonra satışa çıkarılan borlu el dezenfektanı BOREL, etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretiliyor. BOREL, antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltili içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Yoğun ilgi gören BOREL, vatandaşların evden çıkmadan daha rahat ve güvenle ulaşabilmeleri için ePttAVM kanalı üzerinden de satışa sunuldu.

YOĞUN TALEP ALIYORUZ

ePttAVM’nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, BOREL’e iki günde 28 bin sipariş aldıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla seri üretimine başlanılan BOREL’e satışa çıkardığımız ilk andan itibaren vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi” ifadelerini kullandı.

Hiçbir üründe stok sıkıntımız yok



Hakan Çevikoğlu ayrıca kamu iştiraki olan kuruluşlar Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Çaykur gibi işletmelere ait gıda ürünlerini de platformları üzerinden sunduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Vatandaşımızın ne gıda ne de hijyen ürünleri noktasında hiçbir endişesi olmasın. Gıda, dezenfektan, temizlik malzemeleri gibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü ürün depolarımızda mevcuttur. Stoklarımızda hiçbir sıkıntı yok. Bu zor günleri evde kalarak atlatabilmemiz için de vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, siz evde kalın, biz size ulaştırırız.”

7.45 TL’YE SATILIYOR



“BOREL’i vatandaşlarımız ePttAVM’den güvenle sipariş edebilir” diyen Çevikoğlu, “100 ml’lik BOREL’i 7.45 TL’ye temin edebilirler. Şu an 5 adet alım limiti var 1 ve 5 litrelik BOREL’ler de platformumuzda yer alacak” ifadelerini kullandı.

